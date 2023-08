Spagna-Svezia oggi in tv: data, orario e diretta streaming, Mondiali femminili 2023

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Spagna-Svezia, match valevole come prima semifinale dei Mondiali 2023 di calcio femminile in corso di svolgimento in Australia e Nuova Zelanda. La compagine iberica, dopo aver battuto 2-1 l’Olanda ai quarti di finale, va a caccia di un posto nell’ultimo atto della rassegna iridata. L’impresa non sarà affatto semplice, perché dall’altra parte ci saranno le scandinave, reduci dal successo per 2-1 nei confronti del Giappone. La partita andrà in scena oggi alle ore 10:00 di martedì 15 agosto e sarà trasmessa in diretta su Rai 2, mentre lo streaming sarà affidato a RaiPlay. Sportface.it non vi lascerà soli e seguirà l’evento con una diretta testuale, tabellino e diversi approfondimenti.

LA DIRETTA TESTUALE

IL REGOLAMENTO IN CASO DI PAREGGIO