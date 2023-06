Dalla Spagna: partite truccate e irregolarità nei bilanci, Uefa pronta a escludere Osasuna da Conference League

Cosi come in Italia, per la Juventus, anche in Spagna, all’Osasuna, potrebbe non bastare il settimo posto per accedere alla Conference League della prossima stagione. Il club di Pamplona infatti, secondo quanto riprotato da La Vanguardia, portebbe essere sanzionato dalla Uefa per via di un procedimento in merito a delle partite truccate nelle stagione 2012-13 e 2013-14. In Spagna il processo è tutt’ora attivo, e ha visto anche la Corte Suprema condannare i membri del consiglio di amministrazione, compreso il presidente, di quelle annate, per i reati di appropriazione indebita, reato in bilancio, falso in documenti e corruzione sportiva.

Proprio l’organo europeo ha infatti aperto un fascicolo per valutare una eventuale esclusione dalla Conference League per la prossima stagione. Da sottolineare però, come tra le stagioni prese in questione ed una eventuale penalizzazione europea, passerebbero ben 10 stagioni sportive.