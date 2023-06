Arabia Saudita, media locali: Jorge Jesus nuovo commissario tecnico della nazionale

Jorge Jesus sarà il nuovo ct dell’Arabia Saudita. Secondo quanto riportano i media locali, ci sarebbe l’accordo per un triennale fino ai prossimi Mondiali del 2026 in Canada, Messico e Usa, col 68enne tecnico portoghese, in scadenza di contratto col Fenerbahce. Non sarebbe la prima esperienza di Jorge Jesus nel Paese visto che, prima dell’esperienza al Flamengo, ha allenato fra il 2018 e il 2019 l’Al Hilal.