FA Cup 2023/2024: il Tottenham piega il Burnley nel finale, servirà il replay tra Brentford e Wolves

Basta un gol di Pedro Porro a dieci minuti dalla fine al Tottenham per superare il terzo turno di FA Cup 2023/2024 al termine di una partita molto combattuta contro il Burnley. Al Tottenham Hotspur Stadium l’esterno spagnolo evita il replay alla squadra di Postecoglou, che fatica e non poco a creare trame di gioco e alla fine deve accontentarsi di un successo di misura e di corto muso. Davanti a oltre sessantamila spettatori, i Coys non si scompongono e passano nel finale con Porro che piega la resistenza degli ospiti.

Deve soffrire, ma alla fine contava vincere e il Fulham porta a casa il passaggio del turno: basta un 1-0 a Craven Cottage contro il debole Rotherham, decisivo un gol di De Cordova-Reid su assist di Wilson al 24′ del primo tempo. Finisce in parità, invece, tra il Brentford e il Wolverhampton. La squadra giallonera finisce in dieci già dopo appena nove minuti per la follia di Gomes, Maupay al 41′ porta in vantaggio i padroni di casa, dunque avanti di un gol e di un uomo, ma ci pensa Doyle nel cuore del secondo tempo a pareggiare i conti: parità al 90′, questo vuol dire che si andrà al replay. Si giocherà domani e domenica con in campo tante big, ultimo incontro lunedì con il Manchester United sul campo del Wigan.