Spagna-Georgia, Gavi esce in lacrime per un infortunio al ginocchio. Torres gli dedica il gol

La Spagna passa in vantaggio sulla Georgia con Torres che segna il gol del 2-1. Ma non è una serata semplice per le Furie Rosse, che nel primo tempo hanno visto Gavi uscire dal campo in lacrime dopo un infortunio al ginocchio. E infatti Torres esulta mostrando proprio la maglia del 19enne del Barcellona.

ferran dedicating his goal to gavi ❤️‍🩹❤️‍🩹 pic.twitter.com/a4e1r0uaOG — tina 🐉 (@REDEMPTlONDAY) November 19, 2023