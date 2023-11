MotoGp Gp Qatar 2023, Marquez: “Non ho voluto attaccare Martin. I punti possono servigli”

Dopo il Gran Premio della MotoGp in Qatar sono arrivate le parole di Marc Maruqez. Il pilota spagnolo ha parlato del duello in gara con Martin, sottolineando il fatto che non abbia voluto affondare il colpo sul pilota che si sta giocando il Mondiale con Bagnaia.

Le parole di Marquez “Ho corso tutta la gara dietro a Martin. All’inizio ho visto che stava spingendo forte e stavamo recuperando un po’ il gruppo, ma poi ho visto che ha iniziato a perdere molta velocità rispetto agli altri piloti Ducati. Soffriva in uscita di curva, non so cosa gli sia successo, ma se perdi in accelerazione lì è una mancanza di trazione, non aveva la sua solita velocità. Non ho voluto lottare con lui alla fine, non mi cambiava la vita e a lui quei pochi punti possono servigli. È stato un fine settimana migliore del previsto, ci siamo salvati, ma logicamente in gara, sia nella Sprint che questa domenica il ritmo ti mette al tuo posto, e non avevamo ritmo. È vero che domenica non sono riuscito a correre bene, non ero al meglio“.