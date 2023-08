Sorteggio tabelloni US Open 2023 domani in tv: orario, canale e diretta streaming

Come e dove seguire il sorteggio dei tabelloni degli US Open 2023, quarto slam stagionale: orario, canale, diretta tv e streaming. Al via l’ultimo grande appuntamento della stagione, con i migliori tennisti al mondo pronti a contendersi il prestigioso titolo a New York. Nel maschile i favoriti sono Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, insidiati dai soliti Medvedev, Tsitsipas e anche Jannik Sinner, che guida la spedizione italiana. Tra le donne, invece, occhi puntati su Iga Swiatek e Aryna Sabalenka, che oltre alla vittoria si contendono anche la prima posizione del ranking mondiale.

COPERTURA TV

Il sorteggio si terrà nella giornata di domani, giovedì 24 agosto alle ore 18.00 (le 12 locali). Non è prevista una diretta televisiva né una diretta streaming che copra il sorteggio dei tabelloni principali degli US Open 2023. Una volta sorteggiati “a porte chiuse”, tuttavia, il main draw maschile e quello femminile verranno pubblicato sui canali ufficiali del torneo. Per non perdervi nulla, potrete comunque seguire una diretta testuale su Sportface.it, che garantirà aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti relativamente alla cerimonia di riferimento.