Sorteggio tabellone Masters 1000 Toronto 2023 in tv: orario, canale e diretta streaming

Orario, canale e tutte le informazioni per seguire il sorteggio del Masters 1000 di Toronto 2023, torneo in programma sul cemento canadese dal 7 al 13 agosto. Non ci sarà Novak Djokovic, che ha deciso di prendersi un’ulteriore settimana per affinare la sua preparazione in vista degli US Open. Al via invece tutti gli altri big, dal campione di Wimbledon Carlos Alcaraz a Daniil Medvedev, che a inizio stagione aveva fatto faville sul cemento. Presenti anche ben quattro giocatori azzurri: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

Il sorteggio si terrà nella giornata di venerdì 4 agosto con orario ancora da definire. Non è prevista copertura televisiva della procedura degli accoppiamenti, tuttavia sarà possibile seguire gli aggiornamenti sulle pagine social del torneo. In alternativa, Sportface.it fornirà aggiornamenti in tempo reale, con una diretta scritta, riguardo al sorteggio del tabellone principale. Il nostro sito, inoltre, fornirà dirette testuali, news, approfondimenti, highlights e contenuti per tutta la durata della manifestazione canadese ai propri lettori.