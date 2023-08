Gp Silverstone, Bagnaia: “Bene la prova del pomeriggio. Ottime sensazioni con gomme medie”

Enea Bastianini ha invece commentato: “Durante la prova di partenza al termine della prima sessione sono caduto perché la gomma posteriore si era raffreddata troppo, ma fortunatamente non mi sono fatto nulla. Nel pomeriggio siamo riusciti a fare qualche passo in avanti rispetto al mattino, ma ancora non siamo vicini ai primi e dobbiamo migliorare se vogliamo restare con loro domenica. Domani probabilmente pioverà e dovremo cambiare mentalità e stile di guida. In caso di pista asciutta, proveremo a fare ancora qualche modifica al setup per provare a migliorare. Vedremo cosa riusciremo a fare domenica”.