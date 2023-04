Sorteggio tabellone Masters 1000 Madrid 2023 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

Orario, canale e tutte le informazione per seguire il sorteggio del torneo di Madrid 2023, quarto Masters 1000 della stagione, il secondo su terra rossa. Nonostante le assenze di Rafa Nadal e Novak Djokovic, non mancheranno i big ai nastri di partenza, da Carlos Alcaraz a Stefanos Tsitsipas, passando ovviamente per gli azzurri Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Al via anche Lorenzo Sonego e Fabio Fognini, mentre non ci sarà a causa di un infortunio Matteo Berrettini.

La cerimonia del sorteggio andrà in scena nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 23 aprile, con inizio fissato alle ore 19:00. Non è prevista copertura televisiva della procedura degli accoppiamenti, tuttavia sarà possibile seguirla tramite i canali social del torneo. In alternativa, Sportface.it darà aggiornamenti in tempo reale riguardo al sorteggio del tabellone principale. Il nostro sito, inoltre, fornirà dirette testuali, news, approfondimenti, highlights e contenuti per tutta la durata della manifestazione spagnola ai propri lettori.