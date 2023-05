Sorteggio tabellone femminile Internazionali d’Italia 2023 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

Orario, canale e tutte le informazioni per seguire il sorteggio del tabellone femminile degli Internazionali d’Italia 2023. Al Parco del Colle Oppio, con vista sul Colosseo, simbolo della città eterna, saranno svelati gli accoppiamenti inerenti al torneo delle donne, con Iga Swiatek che da prima testa di serie proverà ancora una volta a trionfare al Foro Italico. Tanta curiosità anche per le nostre rappresentanti, dato che avremo in gara ben tredici azzurre, sperando possano anche aumentare dopo gli incontri di qualificazione. Punta di diamante, ovviamente, la numero uno Martina Trevisan, che anche a Madrid ha dimostrato di potersela giocare quasi con tutte sulla terra rossa.

La cerimonia del sorteggio andrà in scena nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 7 maggio, con inizio fissato alle ore 19:00. Non è prevista copertura televisiva della procedura degli accoppiamenti, tuttavia sarà possibile seguirla tramite i canali social del torneo. In alternativa, Sportface.it darà aggiornamenti in tempo reale riguardo al sorteggio del tabellone principale. Il nostro sito, inoltre, fornirà dirette testuali, news, approfondimenti, highlights e contenuti per tutta la durata della manifestazione capitolina ai propri lettori.