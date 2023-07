Sorteggio calendario Serie A 2023/2024 domani in tv: orario, canale e come seguirlo in diretta streaming

Si apre la nuova stagione di Serie A. Non ancora calcio giocato, ma con il sorteggio del calendario relativo al 2023/2024. Alla presenza del presidente Casini e dei dirigenti dei venti club, scopriremo tutte e 38 le giornate della nuova annata calcistica che prenderà il via il 19 agosto con i primi anticipi, ancora una volta con calendario asimmetrico tra girone di andata e di ritorno. L’appuntamento è fissato per domani, mercoledì 5 luglio, alle ore 12:00. Potrete seguire l’evento, condotto da Giorgia Rossi, in diretta tv e in streaming su Dazn e dal canale ufficiale YouTube della Lega. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.