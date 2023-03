Sonego-Tiafoe in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2023

Lorenzo Sonego affronterà Frances Tiafoe nel terzo turno del Masters 1000 di Miami, in programma dal 22 marzo al 2 aprile. Prosegue il cammino in Florida del tennista piemontese, che dopo aver sconfitto all’esordio Dominic Thiem si è ripetuto al secondo turno contro il britannico Dan Evans, 23esima testa di serie. Successo tutt’altro che banale per Sonego, il quale partiva sì favorito ma affrontava comunque un giocatore più navigato. L’azzurro invece non si è scomposto neppure dopo aver perso il primo set ed ha prevalso in rimonta. A contendergli l’accesso agli ottavi sarà il più quotato Tiafoe, reduce dalla semifinale a Indian Wells e vittorioso all’esordio, anche lui in rimonta, sul qualificato Watanuki. Il tennista statunitense partirà ovviamente favorito, ma Sonego (memore del recente successo in Coppa Davis) potrà assolutamente dire la sua.

Sonego e Tiafoe scenderanno in campo lunedì 27 marzo con orario ancora da definire. La copertura televisiva dell’evento sarà affidata a Sky Sport, che seguirà le dieci giornate di incontri dalla Florida tramite i canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Sarà possibile seguire il torneo in streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra l’azzurro e il tennista statunitense. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.