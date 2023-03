Argentina-Curacao stanotte in tv: canale, orario e streaming amichevole 2023

All’1:30 della notte tra lunedì 27 e martedì 28 marzo l’Argentina campione del mondo tornerà in campo per sfidare il Curacao nella seconda amichevole di questa finestra nazionale. Per Messi e compagni altro bagno di folla e altra festa mondiale al Monumental, dove ci sarà spazio per tutti gli eroi del Qatar. La partita potrà essere seguita in diretta streaming esclusiva su Mola.TV, piattaforma gratuita. Basterà registrarsi per poter seguire lo spettacolo dell’Albiceleste di Scaloni.