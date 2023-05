Sonego-Rublev in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Lorenzo Sonego affronterà Andrey Rublev nel terzo turno del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Prosegue il cammino in terra parigina per l’azzurro, che dopo la vittoria all’esordio contro Shelton si è ripetuto ai danni del beniamino di casa Humbert, bissando il successo ottenuto pochi mesi prima a Monte-Carlo. Sulla sua strada ora il russo Rublev, settima forza del seeding, che contro Moutet ha lasciato per strada un altro set (ne aveva già perso uno al debutto contro Djere) ma si è comunque imposto senza grosse difficoltà. Sonego e Rublev si affronteranno per la terza volta in carriera. In parità i precedenti (1-1), con Lorenzo che ha vinto il più recente, nel 2021 sulla terra rossa del Foro Italico.

Sonego e Rublev scenderanno in campo venerdì 2 giugno, con orario e campo ancora da definire. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà costantemente il Roland Garros 2023. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con dirette testuali, news, approfondimenti, highlights, parole dei protagonisti e contenuti esclusivi per tutta la durata del torneo.