Sonego-Kotov in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Stoccolma 2023

Lorenzo Sonego se la vedrà contro Pavel Kotov nel secondo turno del torneo ATP 250 di Stoccolma 2023 (cemento indoor), evento di scena sui campi della capitale svedese. A contendersi il pass per i quarti di finale saranno due giocatori reduci da una bella vittoria in rimonta: Sonego ha rimontato un set di svantaggio a Lajovic ed il russo ha fatto lo stesso contro Eubanks. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà il tennista azzurro, che ha una ghiotta occasione sia perché se la vedrà contro Kotov (numero 109 del mondo, avversario ostico ma alla portata) sia perché di conseguenza non affronterà Eubanks, che in queste condizioni di gioco può fare davvero male con il servizio. Tra Sonego e Kotov non ci sono precedenti.

Sonego e Kotov scenderanno in campo mercoledì 18 ottobre, come terzo match sul Court 1 dalle ore 12.00 (al termine di Seyboth Wild-Safiullin) La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile, inoltre, attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sky Sport trasmetterà in diretta l’appuntamento svedese attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Garantita anche una diretta streaming tramite Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di Lorenzo Sonego a Stoccolma mediante una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.