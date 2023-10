Vorskla-Roma oggi in tv: data, orario e diretta streaming, Women’s Champions League 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Vorskla-Roma, match valevole per il ritorno del secondo turno di qualificazione alla Women’s Champions League 2023/2024. La formazione capitolina, dopo aver ipotecato il pass per il prossimo turno con un netto 3-0 ottenuto all’andata, vuole vincere anche in trasferta per chiudere definitivamente i giochi. La partita andrà in scena alle ore 14:30 di mercoledì 18 ottobre, ma al momento non è prevista una copertura televisiva; ad ogni modo il club giallorosso dovrebbe garantire la diretta streaming sul proprio canale YouTube.