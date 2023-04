Sonego-Humbert domani in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2023

Lorenzo Sonego se la vedrà contro Ugo Humbert nel primo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2023, torneo di scena sui campi in terra battuta della città monegasca. Sorteggio non fortunato per l’azzurro, in tabellone grazie a una wild card concessagli dagli organizzatori, che ha pescato un tennista proveniente dalle qualificazioni e in grande ripresa. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà comunque Sonego, che in questo torneo può anche vantare i quarti di finale raggiunti nel 2019. Fatto sta che il match non si preannuncia facile per l’azzurro. L’unico precedente è stato vinto da Humbert nel 2021 sul cemento canadese. In palio un posto al secondo turno contro Daniil Medvedev.

Sonego e Humbert scenderanno in campo domani (martedì 11 aprile). L’orario ed il campo sono da definire. Gli organizzatori, infatti, devono ancora comunicare il programma ufficiale per la giornata in questione. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che segue l’appuntamento monegasco attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le due piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di primo turno tra Sonego e Humbert garantendo una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.