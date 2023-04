Nardi-Vacherot domani in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2023

Luca Nardi se la vedrà contro Valentin Vacherot nel primo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2023, torneo di scena sui campi in terra battuta della città monegasca. Il giovane azzurro è galvanizzato dopo aver superato le qualificazioni, dove ha sconfitto prima il francese Constant Lestienne e poi il tedesco Oscar Otte. Contro quest’ultimo si è trovato addirittura sotto per 5-1 nel terzo set prima di operare la rimonta, cancellare due match point e prevalere al tie-break risolutivo. L’urna è stata benevola con il pesarese.

Quest’ultimo nella sua seconda apparizione in un evento di questa caratura ha pescato la wild card monegasca, classificata oltre i primi trecento giocatori del mondo. Tra i due non ci sono precedenti all’attivo da registrare. Sarà proprio Nardi a partire con i favori del pronostico. L’obiettivo è avere un secondo turno tutto italiano. In caso di successo, infatti, Luca potrebbe incontrare Lorenzo Musetti, sempre che anche il carrarino riesca a vincere la sua partita d’esordio contro il serbo Miomir Kecmanovic, recentissimo finalista ad Estoril. Entrambi si trovano nell’ottavo di finale del numero uno del mondo Novak Djokovic.

Nardi e Vacherot scenderanno in campo domani (martedì 11 aprile). L'orario ed il campo sono da definire. Gli organizzatori, infatti, devono ancora comunicare il programma ufficiale per la giornata in questione. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che segue l'appuntamento monegasco attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le due piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW.