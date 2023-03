Sonego-Evans oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2023

Lorenzo Sonego se la vedrà contro Dan Evans nel secondo turno del Masters 1000 di Miami 2023, torneo di scena sul cemento outdoor della città della Florida. Prosegue il cammino del giocatore piemontese, che all’esordio ha piegato in due set l’ostico Dominic Thiem e ora mette nel mirino il terzo turno. Compito tutt’altro che impossibile per Sonego, che anzi partirà favorito. Nonostante Evans sia accreditato della 23esima testa di serie, ha perso le ultime cinque partite giocate e non vince un match dall’Australian Open. L’unico precedente si è giocato sul cemento indoor di Vienna nel 2020 ed ha visto trionfare Lorenzo.

Sonego ed Evans scenderanno in campo oggi, sabato 25 marzo, come terzo match sul Campo 1, al termine delle sfide di Musetti e Berrettini, con programma che inizierà alle 16:00. La copertura televisiva dell’evento sarà affidata a Sky Sport, che seguirà le dieci giornate di incontri dalla Florida tramite i canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Sarà possibile seguire il torneo in streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra l’azzurro e il tennista britannico. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.