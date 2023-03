Spagna-Norvegia stasera in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Europei 2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Spagna e Norvegia, valevole per la prima giornata di qualificazioni agli Europei 2024. Con l’eliminazione agli ottavi dei Mondiali 2022 in Qatar si è chiuso un capitolo per le Furie Rosse. Oggi se ne apre un altro, col debutto in panchina del nuovo allenatore De la Fuente, che ha preso il posto di Luis Enrique. Gli spagnoli scenderanno in campo nettamente favoriti contro Haaland e compagni, ma guai a prendere sottogamba l’impegno. La sfida è in programma stasera, sabato 25 marzo alle 20:45 all’Estadio La Rosaleda. Diretta in chiaro su TV8, ma anche tramite abbonamento su Sky Sport Uno e in streaming su NOW e Sky Go.