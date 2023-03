Sonego-Evans in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2023

Lorenzo Sonego affronterà Daniel Evans nel secondo turno del Masters 1000 di Miami, in programma dal 22 marzo al 2 aprile. Dopo il bel successo all’esordio ai danni di Dominic Thiem, l’azzurro cerca continuità e può trovarla in questo match contro la testa di serie britannica che però non sta attraversando un gran periodo di forma per usare un eufemismo. Evans è reduce da cinque sconfitte consecutive e ha vinto solamente tre partite nel corso di questo inizio di 2023. Un Sonego in buone condizioni fisiche e mentali può anche partire favorito per accedere al terzo round e mettere punti importanti per la classifica. C’è un precedente tra i due, risale a Vienna 2020, quando Sonego vinse in due set e poi si spinse fino alla finale, battendo tra gli altri anche Novak Djokovic.

Sonego ed Evans scenderanno in campo sabato 25 marzo con orario ancora da definire.