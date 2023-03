Villa, da goleador a patron: l’ex attaccante del Barca compra Benidorm, club di Segunda Division B

David Villa dopo una vita vissuta nel campo a segnare tanto con qualsiasi maglia che ha indossato, ora riparte sempre nel mondo del calcio, ma in altre vesti. L’ex punta di Valencia e Barcellona fra le altre ha deciso di puntare sull’acquisto del Benidrom, club appartenente alla Segunda Division spagnola. Il club che verrà ad essere gestito da Villa avrebbe pensieri futuri importanti, magari puntando un posto in Liga.

Il miglior attaccante della storia della nazionale spagnola ha deciso di puntare sulla sua terra e quindi sul Benidrom. Il club al momento milita nella Serie B spagnola e con Villa cercherà in tutti i modi di sognare e di puntare in grande, sperando nel salto nella categoria massima del calcio spagnolo. Il progetto dello stesso Villa sarebbe ambizioso: l’ex attaccante ora patron avrebbe l’obiettivo di centrare la promozione nel giro di alcuni anni. La presentazione del suo progetto è in programma per martedì 28 marzo.