Sollevamento pesi: bronzo europeo nei -73 per Mirko Zanni, Olimpiadi più vicine

Un super Mirko Zanni conquista una straordinaria medaglia di bronzo ai Campionati Europei di sollevamento pesi 2023, in corso a Yerevan. Il classe 97 ha praticamente distrutto tutti i suoi record italiani, migliorando di ben 8 chili nel totale. Lo stesso si avvicina quindi in maniera importante alle Olimpiadi di Parigi 2024.

In gara Zanni è il penultimo a salire in pedana, sollevando 150 senza nessun problema. In 3 lo superano, ma arriva prontamente la sua risposta, con 153, e riesce a salire successivamente anche a 155. Nello slancio invece è proprio lui a salire primo, che sale a ben 180, raggiungendo nel totale 335. La vittoria finale va’ poi al lettone Ritvars Suharevs, con un totale di 336, che mette dietro lo spagnolo Sanchez Lopez ed appunto Zanni, con 335.