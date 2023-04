Inter, Moratti su Calciopoli: “Fastidioso essere accusati da chi non si è comportato bene”

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha parlato a margine dell’evento ‘InterOttanta‘, toccando vari temi tra cui la puntata su Report dedicata a Calciopoli: “Personalmente non ho visto la trasmissione, ma mi è sembrato che qualcuno volesse tirar fuori un vecchio sogno. Mi ha dato fastidio il voler mettere a pari la situazione dell’Inter con quella della Juventus piuttosto che di altri club, quando non era così. E’ fastidioso quando, anche se ti comporti bene, vieni accusato da chi non si comporta bene della stessa cosa per mettere tutto insieme. Non ho mai pensato di chiedere i danni, anche se forse bisognava essere aggressivi” ha detto scherzando, come riporta FcInter1908.

Sulla stagione che sta vivendo l’Inter, invece: “Non mi è mai successa una differenza del genere tra campionato e coppa. E’ una situazione strana, bisogna ripetere la partita pulita contro il Benfica per ripulirsi dall’intossicazione del campionato. Il motivo delle meno critiche? Quando hai obiettivi meno importanti, puoi essere criticato con meno facilità e quello che viene di buono è positivo“. “Inzaghi? Non sarei riuscito a resistere a 11 sconfitte – ha aggiunto Moratti, che in ottica Champions ha poi aggiunto – C’è voglia di ripetere l’emozione del derby in semifinale e voglia di rivalsa. Nel 2003 finirono entrambe le gare in pareggio e noi sbagliammo un gol molto facile“. Infine, sul ritorno di Conte o Mourinho: “Sono favorevole, in fondo si tratta di cambiamenti che portano speranza. I risultati sono sconfortanti, ma la squadra non è depressa“.