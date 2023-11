Sofia Goggia: “Il fallimento non è provarci e non avere successo, ma non provarci nemmeno”

“Il fallimento non è provarci e non avere successo ma non provarci nemmeno, non mettere in campo le proprie qualità migliori”. Tra le testimonial di www.edulia.it/superskill per “Superskill – Il potere delle competenze”, il nuovo format gratuito educativo di edulia dal Sapere Treccani, c’è anche la super campionessa di sci alpino Sofia Goggia: “Non credo di avere alcun superpotere perché mi sento una ragazza ordinaria che però ogni tanto riesce a fare qualcosa di straordinario. L’obiettivo è sapere la propria direzione e avere la volontà di percorrerla”.