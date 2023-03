Snowboardo, Coppa del Mondo 2023: nove azzurri a Sierra Nevada

Archiviati i Mondiali di Bakuriani, torna la Coppa del Mondo di snowboard, che fa tappa a Sierra Nevada, in Spagna. Dopo l’appuntamento spagnolo mancherà solamente la tappa svizzera di Veysonnaz, prima delle Finali in programma in Canada. In classifica generale maschile a comandare è il tedesco Martin Noerl con 254 punti, seguito dal francese Loan Bozzolo e dal nostro Visintin a 170. La francese Chloe Trespeuche è momentaneamente al comando nel femminile, grazie ai suoi 300 punti, davanti alla britannica Bankes (278) e all’australiana Josie Baff (235), con Caterina Carpano, prima delle azzurre, in 11esima posizione. Saranno presenti in Spagna, dal 10 al 12 marzo, Omar Visintin, Lorenzo Sommariva, Michele Godino, Matteo Menconi, Filippo Ferrari e Devin Castello tra gli uomini; convocate tra le ragazze Francesca Gallina, Sofia Belingheri e Raffaella Brutto.