Tirreno-Adriatico 2023, risultati e classifica prima tappa: Ganna vola nella cronometro

Filippo Ganna vola lungo gli 11,5 chilometri di Lido di Camaiore e si aggiudica la cronometro inaugurale della Tirreno-Adriatico 2023. Come accaduto lo scorso anno, è il corridore della INEOS Grenadiers il primo a indossare la maglia di leader della classifica generale. Una giornata fortemente condizionata dalle condizioni metereologiche, che sono andate man mano migliorando. I corridori partiti nelle prime due ore di gara hanno dovuto sopportare vento, pioggia e a tratti anche grandine sul percorso bagnato, mentre nella mezz’ora finale è arrivato anche il sole, avvantaggiando una parte di atleti. Tra questi anche il 26enne di Verbania, che non si è lasciato sfuggire l’occasione andando ad una media superiore ai 55km/h e chiudendo la sua prova in 12’28”.

In seconda posizione un bravissimo Lennard Kamna, che ha preceduto lo statunitense Magnus Sheffield, entrambi con un distacco intorno ai 30″ dal nostro rappresentante. Stesso tempo all’arrivo per due dei favoriti della corsa, Primoz Roglic e Nelson Oliveira, giunti a 49″ dal vincitore. Superiore al minuto invece il distacco di Michael Landa, Adam Yates, Wout van Aert e Julian Alaphilippe.

CLASSIFICA FINALE

1 GANNA Filippo IGD 12′ 28”