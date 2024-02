Snowboardcross, Coppa del Mondo Gudauri 2024: cinque azzurri qualificati alla fase finale

Buone nuove da Gudauri, in Georgia, dove è in corso la tappa di Coppa del Mondo di Snowboardcross, con cinque azzurri che centrano il tabellone principale in programma domani. In campo maschile superano le qualificazioni Lorenzo Sommariva e Omar Visintin, rispettivamente con il terzo e decimo tempo. Poi raggiunti anche da Matteo Menconi, Michele Godino e Tommaso Leoni nel corso della seconda manche. A loro si è aggiunta anche Michela Moioli, che ha ottenuto il pass con il terzo crono di giornata. Semaforo rosso per Sofia Belingheri e Caterina Carpano che non sono riuscite a trovare spazio tra le prime 16 atlete.