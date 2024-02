Napoli-Verona, Baroni: “Servirà la prestazione. Nuovi arrivati? Ho visto i filmati, voglio conoscerli”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Napoli, il tecnico del Verona Marco Baroni ha analizzato la gara: “Ci servirà la prestazione. Scenderemo in campo in uno stadio complicato in cui l’aspetto emotivo fa la differenza: contro una squadra come il Napoli può risultare fatale anche una singola disattenzione“.

Sulle tante novità dal calciomercato, invece: “I nuovi arrivati non li ho ancora mai visti, se non dai filmati, perciò spero di conoscerli presto. Sapevamo che avremmo cambiato molto, ma non posso dire di aver bisogno di tempo: bisogna bruciare le tappe e far capire ai nuovi ciò che è la nostra realtà. Sono arrivati tanti ragazzi interessanti e di prospettiva, ma all’inizio li utilizzeremo con cautela perché entrare in un campionato come la Serie A non è semplice“.

“Non c’è nessun assente, tutti a disposizione. Noslin è un giocatore moderno che ha corsa ed esuberanza, potrebbe giocare nuovamente davanti – ha proseguito Baroni – In difesa abbiamo soluzioni. Possibile arrivo di Manolas? Sono focalizzato sui giocatori che abbiamo, a partire da Cabal in cui credo molto. In questo momento c’è grande convinzione e siamo tranquilli“.