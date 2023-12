Snowboardcross, Coppa del Mondo 2023/2024: Moioli torna sul podio, è seconda a Les Deux Alpes

Torna protagonista Michela Moioli, che a distanza di un anno e nove mesi dall’ultima volta è di nuovo sul podio. La 28enne bergamasca dell’Esercito è seconda nell’SBX di Les Deux Alpes, alle spalle della eterna rivale francese Chloe Trespeusch e davanti all’australiana Belle Brockhoff. L’azzurra è stata beffata in finale dalla transalpina, ma si tratta di un risultato importante dopo i problemi alla schiena che hanno condizionato la sua passata stagione. Si tratta del podio n°39 in carriera per lei, mentre Caterina Carpano si era precedentemente fermata nei quarti di finale. Nella gara maschile si è imposto il canadese Eliot Grondin, già il più veloce in qualifica, davanti all’austriaco Alessandro Haemmerle e allo spagnolo Lucas Eguibar. Il miglior azzurro è Omar Visintin, il quale ha chiuso in sesta piazza. Lorenzo Sommariva è uscito di scena nei quarti in un derby azzzurro contro Visentin, patendo una caduta. Fuori agli ottavi Tommaso Leoni, Matteo Menconi e Michele Godino.

“Non ho parole, mi sono divertita molto – ha detto a caldo Michela Moioli – ed era da molto tempo che non mi divertivo così. Sono super felice e voglio ringraziare tutto il team che mi ha fatto andare così veloce, la mia famiglia. Non sono ancora tornata del tutto ma sto molto meglio”. “La soddisfazione più grande oggi è stata aver ritrovato Michela – ha ammesso il dt azzurro Cesare Pisoni – Dopo aver raggiunto il podio ha pianto molto e mi ha fatto commuovere perché si è capito bene quali fatiche abbia fatto per tornare ad essere dove merita di stare. E’ tornata ad essere un animale da gara, è questo è molto importante. Devo ringraziare anche Claudio Fabbri, l’allenatore che la segue da vicino, perché è riuscito a farle dare il massimo. La prossima gara in casa a Cervinia sarà uno spettacolo. Peccato per Omar (Visintin, ndr) perché ha sbagliato la partenza in semifinale, altrimenti sarebbe potuto essere anche lui in finale a giocarsi le sue chances”.