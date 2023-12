Lecce-Bologna, Thiago Motta: “Con un episodio così perde solo il calcio. Nasca ha combinato ancora il suo”

Un finale complicato per il Bologna in quel del Via del Mare, che ha visto il Lecce trovare il pareggio nel finale, all’ultimo pallone, con il rigore di Piccoli. Thiago Motta a DAZN ha parlato della direzione arbitrale e sui dubbi che essa gli ha lasciato

Thiago Motta: “Non perdiamo il nostro entusiasmo. La partita era già finita, ma non ho capito cosa sia successo al var. Abbiamo dato la possibilità al var di cambiare. Non dobbiamo perdere il nostro entusiasmo, abbiamo sempre voglia di vincere e di continuare su questa strada. Con un episodio così perde solo il nostro calcio. Mi sorprende Doveri, mi ha detto che la nostra squadra ha perso tempo. Il Var Nasca ancora una volta ha avuto possibilità di combinare il suo: ricordo ancora cosa ha fatto in Spezia-Lazio“.