Snowboardcross, CdM Sierra Nevada 2023: trionfano Koblet e Bankes, male gli azzurri

La seconda giornata della Coppa del Mondo 2022/2023 di snowboardcross non sorride all’Italia. In Sierra Nevada, gli atleti azzurri non sono riusciti a bissare il doppio podio di 24 ore prima ed hanno collezionato uscite premature. Out in semifinale Omar Visintin e Lorenzo Sommariva nella giornata che ha visto la prima vittoria in carriera per lo svizzero Kalle Koblet. Non riesce il bis a Lucas Eguibar, secondo dopo il successo di ieri, mentre completa il podio il francese Loan Bozzolo. Nel femminile, invece, Sofia Belingheri non va oltre i quarti di finale e Francesca Gallina viene eliminata già nelle pre-heats. La vittoria va quindi alla britannica Charlotte Bankes, capace di ri-sconfiggere la francese Chloe Trespeuch. A tinte transalpine anche il gradino più basso del podio, occupato da Manon Petit Lenoir.