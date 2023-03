Caso Barcellona-Negreira, il Real Madrid annuncia: “Pronti a costituirci nel procedimento”

Dopo gli ultimi sviluppi del ‘caso Negreira’, il Real Madrid ha annunciato la prossima mossa con un comunicato ufficiale. “Il consiglio di amministrazione del Real Madrid CF, nella sua riunione tenutasi oggi, ha appreso delle gravi accuse mosse dalla Procura di Barcellona contro l’FC Barcelona, ​​​​due dei suoi presidenti, Josep María Bartomeu e Sandro Rosell, e gli ex amministratori Albert Soler e Óscar Grau, sulla base di presunti reati, tra gli altri, di corruzione in ambito sportivo, nell’ambito dei rapporti instaurati da detto club con l’ex vicepresidente del Comitato Tecnico Arbitrale, José María Enríquez Negreira”, si legge. Il Real Madrid quindi “esprime la sua profonda preoccupazione per la gravità dei fatti e ribadisce la piena fiducia nell’azione della giustizia e ha concordato che, a difesa dei suoi legittimi interessi, si costituirà nel procedimento non appena il giudice lo aprirà alle parti danneggiate”. Inizialmente, la società di Perez aveva mantenuto un atteggiamento cauto, non partecipando all’iniziativa degli altri club di Liga che avevano firmato una lettera congiunta in cui manifestavano preoccupazione per la vicenda. Il Real Madrid diventa così il primo club a chiedere di comparire nella causa contro il Barcellona.