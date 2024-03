Snowboardcross, CdM Mt. St. Anne 2024: Michela Moioli accede alla fase finale. Tre gli azzurri ancora in corsa

Ultimo appuntamento stagionale per la Coppa del Mondo 2023/2024 di snowboardcross, che fa tappa in Canada per le gare di questo fine settimana. A Mt. St. Anne oggi una giornata dedicata alle qualificazioni delle prove maschili e femminili. Tra gli uomini Lorenzo Sommariva riesce a conquistare l’accesso alla fase finale con il terzo tempo durante la prima run e con lui si qualifica subito anche Tommaso Leoni, piazzatosi ottavo. Deve ricorere alla seconda run per ottenere il pass Omar Visintin, mentre resta fuori Niccolo Colturi. In campo femminile Michela Moioli – ancora in corsa per la classifica generale – si qualifica come ottava. Nessun problema anche per la leader di Coppa del Mondo, la francese Chloe Trespeuch, che è seconda dietro alla giovanissima connazionale Casta.