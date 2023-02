Snowboard, Mondiali Bakuriani 2023: quattro italiani agli ottavi nel PSL

Quattro azzurri hanno staccato il pass per la fase a eliminazione diretta dello slalom parallelo dei Mondiali di snowboard 2023 a Bakuriani (Georgia). Nel maschile, il migliore nelle qualifiche è stato Aaron March con il settimo tempo complessivo. Dodicesima piazza per Marc Hofer, all’esordio nella kermesse iridata, mentre è riuscito a superare il taglio anche Edwin Coratti, sedicesimo dopo la squalifica dell’austriaco Karl. Il miglior tempo complessivo è stato fatto registrare sempre da un austriaco, Andreas Prommegger, in 1’12″95. Eliminato invece Maurizio Bormolini, che ha rotto l’attacco dello snowboard alle prime porte e non ha potuto dar seguito al miglior tempo in assoluto ottenuto nella prima manche. Nel femminile, invece, Lucia Dalmasso si è qualificata per gli ottavi con il 15° tempo. Nulla da fare per Elisa Caffont, solo 23^.