Nba, Antetokounmpo sorride: gli esami escludono interessamento ai legamenti del polso

Un sospiro di sollievo per Giannis Antetokounmpo e i Milwaukee Bucks. Il due volte Mvp, infortunatosi al polso nel corso del match vinto contro i Chicago Bulls nell’ultima gara prima della pausa per l’All-Star Weekend, si è sottoposto agli esami strumentali che hanno escluso un interessamento legamentoso. Lo stop del greco non sarà quindi lungo. Difficilmente quindi il 28enne greco sarà a disposizione dei Bucks nel match di venerdì contro gli Heat, con Milwaukee reduce da 12 vittorie consecutive e nel pieno della miglior striscia di successi della stagione.