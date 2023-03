Snowboard cross, Coppa del Mondo Veysonnaz 2023: terzo posto per Lorenzo Sommariva

Lorenzo Sommariva è terzo nella prova maschile di snowboard cross in quel di Veysonnaz, penultima tappa della Coppa del Mondo 2022/2023. L’azzurro si è dovuto arrendere al tedesco Martin Noerl e allo spagnolo Alvaro Romero, mentre è riuscito a precedere il canadese Eliot Grondin. Sesto posto per Omar Visintin, che dopo aver perso la semifinale si è piazzato in seconda posizione nella Small Final. Il 33enne di Merano in classifica generale è ora quarantuno punti dietro a Noerl. Si era fermato ai quarti di finale, invece, Matteo Menconi.

La gara femminile è andata a Charlotte Bankes. La britannica si è imposta davanti alla ceca Adamczykova e all’australiana Josie Baff, mentre è rimasta fuori dal podio Chloe Trespeuch. Azzurre che si sono spinte al massimo fino ai quarti di finale, turno nel quale sono state eliminate sia Francesca Gallina che Sofia Bellingheri, quest’ultima superata proprio nei metri finali nella sua batteria.