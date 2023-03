Rugby, Sei Nazioni: la Scozia svela il XV anti Italia

Sabato sarà tempo di Scozia-Italia nel mondo del Rugby per l’ultima giornata del Sei Nazioni. Sono quattro i cambi apportati alla rosa scozzese del CT della Greg Townsend che affronterà nel prossimo sabato 18 marzo la nostra Nazionale di James Crowley. Questo l’elenco completo della formazione titolare della Scozia.

La formazione titolare: 15 Ollie Smith, 14 Kyle Steyn, 13 Huw Jones, 12 Sione Tuipulotu, 11 Duhan van der Merwe, 10 Blair Kinghorn, 9 Ben White, 8 Jack Dempsey, 7 Hamish Watson, 6 Jamie Ritchie, 5 Jonny Gray, 4 Sam Skinner, 3 Zander Fagerson, 2 George Turner, 1 Pierre Schoeman. A disposizione: 16 Ewan Ashman, 17 Rory Sutherland, 18 WP Nel, 19 Scott Cummings, 20 Matt Fagerson, 21 Ali Price, 22 Ben Healy 23 Cameron Redpath.

Queste le parole del CT Townsend: “L’obiettivo per la partita contro l’Italia è quello di giocare il miglior rugby del nostro Sei Nazioni. Siamo molto determinati, l’Italia sta giocando un grande rugby in attacco, difende bene, gioca con passione, dovremo assicurarci che non riescano a chiudere il Torneo come sono riusciti a fare un anno fa di questi tempi a Cardiff contro il Galles“.