Snowboard, Coppa del Mondo 2023/2024: Dalmasso seconda a Cortina. Sul podio anche Fischnaller

Secondo posto per Lucia Dalmasso nel gigante paralello di snowboard andato in scena a Cortina D’Ampezzo. La classe ’97 di Falcade nell’atto conclusivo della competizione è stata sconfitta di soli 16 centesimi dalla tedesca Ramon Hofmeister, la quale fa 2/2 in stagione. Sfuma, così, il primo successo in carriera per la nostra rappresentante. Il percorso della Dalmasso nella fase a eliminazione diretta del pomeriggio era iniziato con due derby vittoriosi, negli ottavi contro Elisa Caffont e nei quarti contro Jasmin Coratti, mentre in semifinale aveva avuto la meglio sull’austriaca Sabine Schoeffmann. Proprio quest’ultima è salita comunque sul podio, aggiudicandosi la ‘small final’ sulla ceca Maderova per il terzo posto.

In campo maschile arriva il podio n°49 in carriera per l’eterno Roland Fischnaller, che ha avuto la meglio nella finale per il terzo posto sullo sloveno Zan Kosir. Il 43enne di Bressanone si era arreso in semifinale al cospetto dell’austriaco Benjamin Carl (poi vincitore su Promegger), cadendo e quindi dicendo addio ad ogni velleità di finale. Precedentemente, nei quarti il capitano della squadra azzurra aveva eliminato nei quarti Maurizio Bormolini; nello stesso round era terminata la gara anche di Edwin Coratti, sconfitto dal già citato Kosir. Si erano qualificati alla fase finale anche Daniele Bagozza e Aaron March, entrambi usciti di scena agli ottavi.