Ministro Abodi all’Oscar delle bocce: “Sport intergenerazionale con senso dell’umanità”

“Quella delle bocce è una comunità attiva e propositiva. La ricchezza dei contenuti sportivi si lega al senso dell’umanità che traspare da questo mondo, un mondo che non è solo per una fascia generazionale, ma è intergenerazionale”. Lo ha detto il ministro dello sport, Andrea Abodi, nel corso degli Oscar delle Bocce (MB Fib Award 2023) di oggi in Campidoglio: “La Federbocce e il presidente De Sanctis sanno coniugare la competizione con la dimensione sociale dello sport, della quale le bocce sono l’emblema”.