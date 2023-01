Slittino, doppio maschile: Rieder/Kainzwaldner terzi a Sigulda

Arrivano ottime notizie per l’Italia da Sigulda (Lettonia), dove va in scena la tappa valida per la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale. Nel doppio maschile è infatti arrivato il primo podio stagionale, ottenuto da Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner. Il duo italiano ha ottenuto il terzo tempo a 382 millesimi dalla vetta, occupata dai padroni di casa Bots/Plume. A completare il podio i campioni olimpici Wendl/Arlt. Infine, ottava l’altra coppia azzurra, composta da Rieder e Rastner.