Sampdoria-Napoli, rivedi la conferenza stampa di Spalletti (VIDEO)

di Antonio Sepe 24

Rivedi la conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Sampdoria-Napoli, match della diciassettesima giornata di Serie A 2022/2023. Il tecnico dei partenopei ha presentato la sfida, anche in seguito alla sconfitta a Milano contro l’Inter, senza però dimenticare il compianto Gianluca Vialli, morto all’età di 58 anni. La conferenza è infatti cominciata con un minuto di silenzio in suo ricordo. “Il ricordo personale che ho di Vialli è nella stagione 85. Amichevole a Chiavari contro la Sampdoria, su un lancio mi trovai a correre su di lui. Fece 20 metri all’indietro per rialzarmi, fin da subito si vedeva la sua capacità di essere un leader. E’ stato tra i primi italiani ad affermarsi in Premier. Ricordo la sua competenza e la sua grandezza. Abbiamo imparato davvero molto da lui“ ha detto Luciano. In alto il video della conferenza stampa di Spalletti.