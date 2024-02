Slittino, Coppa del Mondo Oberhof 2024: Voetter-Oberhofer ancora sul podio

Quinto podio consecutivo e sesto in totale per Andrea Voetter e Marion Oberhofer, che ad Oberhof (Germania) chiudono in seconda posizione a soli 33 millesimi di secondo dalle tedesche Jessica Degenhardt-Cheyenne Rosenthal, vincitrici con il tempo complessivo di 1’26″244. Terze a metà gara, le azzurre hanno saputo disegnare una seconda manche pressochè perfetta sul budello tedesco, costringendo l’equipaggio tedesco a migliorare il record della pista per mantenersi davanti, mentre le austriache Egle-Kipp hanno dovuto cedere la leadership provvisoria, scivolando in terza posizione a 0″121 dalle vincitrici. Il successo di questa prima tappa di Oberhof consente a Degenhardt-Rosenthal di riprendersi la vetta della classifica generale con 570 punti e sole 10 lunghezze di margine su Voetter/Oberhofer quando al termine della stagione mancano solo tre gare.

Settimo posto per Ivan Nagler e Fabian Malleier nella prova di doppio maschile. L’equipaggio azzurro ha saputo risalire di tre posizioni la classifica dopo il decimo posto della prima manche, lamentando un ritardo di 0″512 nei confronti degli austriaci Steu-Kindl, che si sono confermarti leader stagionali con il tempo complessivo di 1’23″928. Alle loro spalle seconda e terza posizione per le due coppie tedesche Orlamunder-Gubitz e Wendl-Arlt, staccati rispettivamente di 0″123 e 0″190. A seguire, EmanuelRieder e Simon Kainzwaldner si sono inseriti al decimo posto della graduatoria staccati di 0″653, con Ludwig Rieder e Lukas Gufler 14esimi a 1″041.