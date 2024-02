Formazioni ufficiali Sudtirol-Venezia, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Sudtirol-Venezia, match valevole per la ventitquattresima giornata di Serie B 2023/2024. Momento di alti e bassi per i lagunari, scesi in quarta posizione reduci dalla sconfitta al fotofinish contro il Parma nel big match della scorsa settimana. Quest’oggi trasferta contro un Sudtirol che staziona a metà clasifica. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SUDTIROL: Poluzzi; Masiello, Scaglia, Giorgini; Davi, Tait, Arrigoni, Ciervo; Casiraghi; Pecorino, Merkaj.

VENEZIA:Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko, Zampano; Busio, Andersen, Bjarkason, Candela; Gytkjaer, Pohjanpalo.