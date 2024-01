Slittino, Coppa del Mondo 2023/2024: Muller vince a Innsbruck, Fischnaller settimo

Settimo posto per Dominik Fischnaller a Innsbruck, sede della tappa di Coppa del Mondo 2023/2024 di slittino. Sul budello tirolese di Igls, a trionfare sono stati gli atleti di casa, capaci di confezionare una super doppietta. Primo Jonas Muller, con tanto di record della pista (49″288) nella prima run; secondo a 0″326 Nico Gleirscher. Sul gradino più basso del podio infine il tedesco Max Langenham a 0″428.

Per quanto riguarda i colori azzurri, il migliore è stato Fischnaller, sesto a metà gara e settimo alla fine con un ritardo di 0″653. In top 10 anche Leon Felderer, decimo a 1″365, mentre Lukas Peccei (+1″689) ha chiuso al diciassettesimo posto, conquistando la medaglia di bronzo europea Under 23. Quinto posto di categoria infine per Alex Gufler, 21esimo assoluto a 1″895.