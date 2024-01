Lazio-Lecce, Zaccagni ammonito: era diffidato, salterà il Napoli e non l’Inter in Supercoppa

Mattia Zaccagni è stato ammonito per un fallo su Gendrey in Lazio-Lecce ed era diffidato. Per questo motivo, sarà squalificato dal giudice sportivo, ma non salterà il prossimo impegno contro l’Inter in Supercoppa, bensì il successivo incontro di campionato, quello contro il Napoli in programma fra due settimane, in ottemperanza al regolamento stabilito dalla stessa Lega Serie A.