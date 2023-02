Slittino, CdM Winterberg 2023: trionfa Taubitz, Voetter miglior azzurra

La Germania si conferma leader indiscussa della Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale e domina il weekend di Coppa del Mondo a Winterberg. La vittoria nel singolo femminile va a Julia Taubitz, che brilla nella prima run e ottiene il secondo tempo nella seconda, chiudendo in 1’51″683. Alle sue spalle la connazionale Anna Berreiter a 208 millesimi, mentre completa il podio la statunitense Emily Sweeny a 355 millesimi. La miglior azzurra è Andrea Voetter con il decimo posto, davanti a Sandra Robatscher. Quindicesima invece Verena Hofer, mentre Marion Oberhofer chiude 17^. Weekend importante anche in ottica classifica generale, con Taubitz che incrementa il proprio vantaggio e va in fuga.