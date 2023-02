Juventus, si valuta ingresso di un ex nel CdA: non solo Del Piero, anche Platini

Dal momento in cui ha preso forma il nuovo CdA della Juventus si parla della possibile entrata in scena di una ex bandiera bianconera al suo interno. Nel corso di questi ultimi due mesi si sono fatti spesso i nomi di Alessandro Del Piero e Giorgio Chiellini, ma Tuttosport fa circolare anche quello di Michel Platini, che ha indossato la maglia dal 1982 al 1987. Il campione francese ha esperienza a livello dirigenziale ed è da poco uscito da un lungo calvario giudiziario.