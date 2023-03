Slalom maschile finali Soldeu 2023: vince Zenhaeusern, gran rimonta di Vinatzer 5°

Gran vittoria di Ramon Zenhaeusern, che si aggiudica lo slalom che mette fine alla stagione 2022/2023 della Coppa del Mondo di sci alpino. Lo svizzero ha chiuso con un crono di 1:54.87 al termine di una seconda manche che ha regalato tante sorprese e in generale molto spettacolo. Bella la lotta per la Coppa di specialità tra i due norvegesi Braathen e Kristoffersen: quest’ultimo con una gran prova era balzato in testa, mettendo tutta la pressione sulle spalle del giovane connazionale. Braathen ha però risposto con un’enorme prestazione, che gli ha permesso di salire sul secondo gradino del podio odierno e di vincere la sfera di cristallo dello slalom.

Meravigliosa seconda manche anche di Alex Vinatzer, che guadagna ben quattordici posizioni e chiude con un grande quinto posto. Più nelle retrovie gli altri azzurri: Tommaso Sala è quattordicesimo, Corrado Barbera diciottesimo, una posizione avanti a Stefano Gross.

CLASSIFICA PRIMA MANCHE

CLASSIFICA GENERALE FINALE DI COPPA DEL MONDO

CLASSIFICA FINALE

1. R. Zenhaeusern (SUI) 1:54.87

2. L. Braathen (NOR) +0.06

3. H. Kristoffersen (NOR) +0.63

4. M. Rochat (SUI) +1.02

5. A. Vinatzer (ITA) +1.14

6. A. Pertl (AUT) +1.19

7. A. Steen Olsen (NOR) +1.33

8. S. Foss-Solevaag (NOR) +1.44

9. T. Haugan (NOR) +1.63

10. A. Pinturault (FRA) +1.65

14. T. Sala (ITA) +1.89

18. C. Barbera (ITA) +2.88

19. S. Gross (ITA) +2.98